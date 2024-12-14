Минобороны назвало нового командующего группировкой войск «Восток»

Командующим группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Это следует из сообщения Минобороны о поездке министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки, сообщает ИА PrimaMedia.
«Командующий группировкой войск “Восток” генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 кв. км», — говорится в сообщении Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Восток», где заслушал доклад о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в их зоне ответственности. Во время посещения прифронтовой территории Андрей Белоусов наградил государственными медалями нескольких бойцов. Также министру представили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.
Согласно сводкам Минобороны, группировка «Восток» ведет боевые действия на территории ДНР и Запорожской области, отмечает «Коммерсант» (18+). С начала декабря она получила контроль над селами Благодатное, Новодаровка и Сухие Ялы.
В конце ноября о проведении ротации командующих группировками войск «Восток» и «Юг» сообщали со ссылками на близкие к Минобороны источники сообщали «Ведомости» (18) и РБК (18+). Минобороны сведений о смене командующего ранее не публиковало.
Андрей Иванаев родился в 1972 году. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба ВС. Он проходил военную службу в Закавказском и Западном военных округах. В 2013 году стал начальником окружного учебного Тихоокеанского центра в ВВО, с 2015 года — заместитель командующего, с 2017 года — начальник штаба — заместитель командующего 36-й общевойсковой армией ВВО. В 2017 году — командующий группировкой войск «Евфрат» в Сирии. В мае 2018 года назначен на должность командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.
Иванаев до нового назначения занимал пост первого заместителя командующего войсками ВВО.
Бывший командующий группировкой «Восток» герой России генерал-полковник Рустам Мурадов, по данным РБК, стал заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. Мурадов был командующим группировкой войск «Восток» в зоне боевых действий на Украине, сообщало Минобороны в июле 2022 года.