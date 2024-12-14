Минобороны назвало нового командующего группировкой войск «Восток»

Андрей Иванаев родился в 1972 году. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба ВС. Он проходил военную службу в Закавказском и Западном военных округах. В 2013 году стал начальником окружного учебного Тихоокеанского центра в ВВО, с 2015 года — заместитель командующего, с 2017 года — начальник штаба — заместитель командующего 36-й общевойсковой армией ВВО. В 2017 году — командующий группировкой войск «Евфрат» в Сирии. В мае 2018 года назначен на должность командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.