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В Свердловской области могут измениться границы двух муниципалитетов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря, УралПолит.Ru. В регионе подготовили законопроект об изменении границ городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

Так, законопроектом «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» предложено внести поселок Таежный, который входит в состав Махневского муниципалитета, к территории Верхотурского городского округа. Также потребуется и изменение границ Алапаевского и Верхотурского районов.

УралПолитRu ранее сообщал, что десятки муниципалитетов Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева поднять тарифы на коммунальные услуги. Депутаты большинства из них предложили установить предельный индекс в размере 15% и 15,2%.