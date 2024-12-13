В Свердловской области могут измениться границы двух муниципалитетов

Так, законопроектом «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» предложено внести поселок Таежный, который входит в состав Махневского муниципалитета, к территории Верхотурского городского округа. Также потребуется и изменение границ Алапаевского и Верхотурского районов.
УралПолитRu ранее сообщал, что десятки муниципалитетов Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева поднять тарифы на коммунальные услуги. Депутаты большинства из них предложили установить предельный индекс в размере 15% и 15,2%.