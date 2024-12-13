МИД Китая высмеял страх американских политиков перед чесноком

По ее мнению, политикам из США не хватает здравого смысла.
Дипломат прокомментировала заявление сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который высказался, что китайский чеснок якобы выращивают в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он отмечал, что такой импортированный продукт является угрозой «национальной безопасности».
«Уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Соединенных Штатов», — сказала официальный представитель китайского МИД.
Мао Нин добавила, что в США все больше товаров из Китая начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности». Она призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма.
До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что вероятность того, что между Китаем и США произойдет торговая война, возрастает, потому что конкуренция между ведущими экономиками этих стран обостряется.