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МИД Китая высмеял страх американских политиков перед чесноком

Забавно, что чеснок, который был выращен в Китае, напугал американских политиков. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает Reuters.

Источник: Freepik

По ее мнению, политикам из США не хватает здравого смысла.

Дипломат прокомментировала заявление сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который высказался, что китайский чеснок якобы выращивают в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он отмечал, что такой импортированный продукт является угрозой «национальной безопасности».

«Уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Соединенных Штатов», — сказала официальный представитель китайского МИД.

Мао Нин добавила, что в США все больше товаров из Китая начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности». Она призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма.

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что вероятность того, что между Китаем и США произойдет торговая война, возрастает, потому что конкуренция между ведущими экономиками этих стран обостряется.