Додон: Молдове нужны досрочные выборы, а не режим ЧП

Отмечается, что Молдова живет с короткими интервалами между режимами ЧП с 2020 года, когда он был введен на фоне пандемии коронавируса. В 2021 году он был объявлен из-за энергетического кризиса, в 2022 году — из-за ситуации в Украине. В декабре 2023 года действие режима ЧП завершилось. Однако 13 декабря парламент республики принял решение ввести режим ЧП на 60 дней из-за неопределенности с поставками газа на фоне планов Украины запретить его транзит из РФ.