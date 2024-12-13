Додон: Молдове нужны досрочные выборы, а не режим ЧП

«Бесконечным чрезвычайным положением в современной истории нашей страны являются все годы правления (президента. — Прим. БЕЛТА) Майи Санду и ее соратников. Эта власть — истинная трагедия для молдавского народа: более трети населения живет в абсолютной бедности, экономика в коме, юстиция захвачена, цензура в СМИ. Досрочные выборы и полная отставка этой власти — единственное спасение для Молдовы», — написал политик в своем телеграм-канале.
Отмечается, что Молдова живет с короткими интервалами между режимами ЧП с 2020 года, когда он был введен на фоне пандемии коронавируса. В 2021 году он был объявлен из-за энергетического кризиса, в 2022 году — из-за ситуации в Украине. В декабре 2023 года действие режима ЧП завершилось. Однако 13 декабря парламент республики принял решение ввести режим ЧП на 60 дней из-за неопределенности с поставками газа на фоне планов Украины запретить его транзит из РФ.
Как сообщают СМИ, несмотря на введение режима ЧП из-за ситуации в сфере энергетики, Молдова заняла первую строчку рейтинга Европейского энергетического сообщества.
В ноябре этого года в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержала кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду.