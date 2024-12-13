ГПК: безвиз для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года

«Учитывая популярность белорусского безвиза среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств».
Таким образом, иностранные туристы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно.
По сведениям комитета, с начала действия безвизового режима (с 2022 года) республику уже посетили свыше миллиона граждан европейских стран.
Наибольшей популярностью безвиз пользуется у туристов из стран-соседок -Литвы, Латвии, Польши, активно едут в Беларусь граждане Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании.
Безвиз
Белорусский безвиз действует для граждан Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Литвы, Латвии, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Польши, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз в течение года. Для граждан Польши, Литвы и Латвии срок временного пребывания не должен превышать 90 дней со дня въезда. Для остальных стран — не больше 30 суток с момента приезда.
В целом количество дней нахождения в республике по безвизу не должно быть больше 90 дней на протяжении календарного года.