ГПК: безвиз для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года

Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз в течение года. Для граждан Польши, Литвы и Латвии срок временного пребывания не должен превышать 90 дней со дня въезда. Для остальных стран — не больше 30 суток с момента приезда.