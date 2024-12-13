Маск сделал мрачное заявление по Украине

«Уже давно нужно было заключить мир», — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.