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Маск сделал мрачное заявление по Украине

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Источник: Reuters

«Уже давно нужно было заключить мир», — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.