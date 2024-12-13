CNN: США за пять недель передадут ВСУ тысячи ракет и сотни единиц техники

«С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности», — сказал источник CNN.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне говорил, что действующая американская администрация будет оказывать Киеву военную поддержку вплоть до истечения срока ее полномочий 20 января 2025 года.
8 декабря Минобороны США сообщило о пакете помощи для Украины в размере $988 млн. Уточнялось, что средства направят на боеприпасы для ракетных систем HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также на оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронемашин. 12 декабря Джо Байден одобрил пакет еще на $500 млн.