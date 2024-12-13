ЦИК принял документы для регистрации Канопацкой кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия приняла документы индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой, сообщил телеграм-канал ЦИК.
Так, Канопацкая лично подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Напомним, что подавать документы в Центризбирком могут как сами претенденты в кандидаты на президентский пост, так и доверенные представители потенциальных кандидатов.
Вообще, у выдвинутого кандидатом в президенты лица есть время с 7 по 21 декабря включительно представить в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации.
Ранее ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты. Еще ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка, которые также претендуют в кандидаты на президентский пост.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.