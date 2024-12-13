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Песков: В Кремле разделяют позицию Трампа об опасности ударов вглубь России

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о потенциальной опасности применения американских дальнобойных ракет ATACMS против России полностью совпадает с позицией Москвы. Этот факт отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это заявление полностью соответствует нашей точке зрения. Мы разделяем взгляды на причины эскалации, и это нам приятно», — добавил представитель Кремля.

Что касается вопроса о том, отменит ли Трамп разрешение, предоставленное действующей администрацией на удары по территории России, Песков подчеркнул, что пока слишком рано делать такие прогнозы.

«Не стоит спешить с выводами и пытаться предсказать действия после инаугурации. Время покажет, и мы дождемся момента, когда избранный президент Трамп займёт своё место в Овальном кабинете», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «не бросит» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. При этом избранный президента США назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России.

Песков Дмитрий
Трамп Дональд