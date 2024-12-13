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Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 декабря 2024 года, подписал указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Согласно официальному сообщению Акорды, указом президента в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли отмечена государственными наградами.

В частности, кавалером ордена «Парасат» стал 1 человек, орденом «Құрмет» награждены 19 энергетиков, орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени — 36, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 56 тружеников.

День энергетика в Казахстане отмечается в третье воскресенье декабря. В 2024 году праздник выпадает на 15 декабря.

энергетика