Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли

Согласно официальному сообщению Акорды, указом президента в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли отмечена государственными наградами.
В частности, кавалером ордена «Парасат» стал 1 человек, орденом «Құрмет» награждены 19 энергетиков, орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени — 36, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 56 тружеников.
День энергетика в Казахстане отмечается в третье воскресенье декабря. В 2024 году праздник выпадает на 15 декабря.