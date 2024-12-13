Спикер парламента Грузии: итоги выборов придется признать всем

Большинство голосов на выборах, прошедших 26 октября, получили депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиции, несогласной с избирателями, придется смириться, считает глава законодательного органа страны.
«Итоги выборов надо принять оппозиции и вернуться к нормальной политической жизни. Единственный, кто проиграл в этих выборах, это враги Грузии, которые не хотят стабильности и развития страны. Наши враги пытаются любыми способами свергнуть законно избранные власти», — цитирует Папуашвили «Интерфакс».
Спикер парламента добавил, что Европа демонстрирует поддержку оппозиции, которая устраивает протестные акции в стране. В Тбилиси прибыла группа представителей Европарламента, чтобы поддержать протестантов.
«Их цель — подлить масла в огонь, но все эти усилия тщетны. Всем, в том числе и за рубежом, придется признать итоги выборов», — подчеркнул Папуашвили.
Председатель грузинского парламента добавил, что США также выступает в поддержку оппозиции. Накануне Белый дом ввел санкции против ряда граждан Грузии. По словам Папуашвили, уходящая администрация Джо Байдена намеренно ухудшает отношения с Грузией, несмотря на собственный проигрыш в президентской гонке.
Спикер парламента упрекнул Вашингтон в двойных стандартах — администрация Байдена жестко наказала участников демонстрации у Капитолия, но назвала действия грузинской полиции против оппозиционеров на протестных митингах противозаконными.
«Видимо, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Нельзя, чтобы демократия отличалась в разных случаях и странах», — отметил Папуашвили.
Напомним, в Грузии с 28 ноября оппозиционеры проводят антиправительственные акции. Протестанты нападали на полицейских, стреляли из пиротехники. Митинги завершались разгоном с применением водометов и перцового газа.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» поставила на паузу до конца 2028 года вопрос о евроинтеграции.