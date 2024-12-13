Спикер парламента Грузии: итоги выборов придется признать всем

«Итоги выборов надо принять оппозиции и вернуться к нормальной политической жизни. Единственный, кто проиграл в этих выборах, это враги Грузии, которые не хотят стабильности и развития страны. Наши враги пытаются любыми способами свергнуть законно избранные власти», — цитирует Папуашвили «Интерфакс».