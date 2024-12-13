Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа: возможные причины такого решения

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на торжественные мероприятия инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которые пройдут 20 января 2025 года. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на собственные источники.
Посольство Китая в США комментировать решение национального лидера не стало. Но пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что официальное приглашение Си Цзиньпину направлялось.
По версии аналитиков CBS News, приглашение Трампа застало председателя КНР врасплох, ведь с 1874 года иностранные лидеры не принимали участия в инаугурациях американских президентов. Кроме того, власти Китая не ожидали, что новый президент США решит пригласить председателя КНР на торжественное мероприятие.
Информационный ресурс CBS предполагает, что Трамп может пригласить на свою инаугурацию и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как известно, венгерский лидер никогда не скрывал своих политических симпатий по отношению к новому американскому президенту. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что главы стран мира «выстраиваются в очередь» для посещения инаугурации Трампа.
Напомним, что до последнего времени на вступлении в должность президента США присутствовали только послы иностранных государств. По неизвестной нам причине Дональд Трамп решил изменить существующую традицию. Не исключено, что это связано с его стремлением продемонстрировать начало новой эпохи во внешней политике американского государства.