Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию Трампа: возможные причины такого решения

Информационный ресурс CBS предполагает, что Трамп может пригласить на свою инаугурацию и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как известно, венгерский лидер никогда не скрывал своих политических симпатий по отношению к новому американскому президенту. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что главы стран мира «выстраиваются в очередь» для посещения инаугурации Трампа.