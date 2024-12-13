Песков: Путин не будет встречаться с прибывшим в Москву Пашиняном

«Сегодня отдельной встречи не планируется, там идет работа по премьерской программе», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что президент приглашал Никола Пашиняна на встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.
Утром 13 декабря Никол Пашинян опубликовал пост в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с подписью: «Вылетел в Москву». Он посетит Евразийский межправительственный совет, на котором стороны рассмотрят углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
Последний раз Владимир Путин и Никол Пашинян встречались в Кремле 8 октября. Тогда в Москве проходил саммит СНГ.