Песков: Путин не будет встречаться с прибывшим в Москву Пашиняном

«Сегодня отдельной встречи не планируется, там идет работа по премьерской программе», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он добавил, что президент приглашал Никола Пашиняна на встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.