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Губернатор Волгоградской области провел совещание по вопросам ЖКХ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства глава региона Андрей Бочаров обсудил с профильными заместителями, руководителями органов исполнительной власти и представителями администрации областного центра.

Решение усилить государственный, муниципальный и общественный контроль за организацией тепло- и водоснабжения, а также водоотведения было принято в 2023 году. Управление этими сферами теперь должны осуществлять не частные компании, а региональные и муниципальные структуры.

Также по поручению Андрея Бочарова идет работа над комплексным планом поэтапного обновления коммунальной инфраструктуры. Волгоградская область активно сотрудничает с Минстроем России в части реализации предложений, которые были сделаны Волгоградской областью и стартуют с 2025 года в рамках профильных проектов и программ.

Губернатор поручил разработать комплексный план поэтапного обновления сферы ЖКХ, поскольку это одно из ключевых направлений в 10-летней программе развития волгоградской агломерации и всего региона. Системная работа по наведению порядка в коммунальной сфере Волгоградской области продолжается.