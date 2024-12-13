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Путин разрешил госорганам скрывать часть данных о себе при военном положении

Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, который позволяет органам властей всех уровней скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Документ опубликован на сайте правовых актов и вступил в силу.

Источник: Пресс-служба Президента России

Закон также дополняет полномочия Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета на территориях, где введено военное положение. Они смогут ограничивать доступ к информации о работе судов, органов прокуратуры и следствия.

В сопроводительных материалах к закону говорится, что он направлен на усиление безопасности работы госорганов в условиях военного положения. «Изменения являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности деятельности государственных органов с учетом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции», — сказано в документах.

Военное положение вводится указом президента. С октября 2022 года оно действует на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Путин Владимир