Путин разрешил госорганам скрывать часть данных о себе при военном положении

Закон также дополняет полномочия Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета на территориях, где введено военное положение. Они смогут ограничивать доступ к информации о работе судов, органов прокуратуры и следствия.
В сопроводительных материалах к закону говорится, что он направлен на усиление безопасности работы госорганов в условиях военного положения. «Изменения являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности деятельности государственных органов с учетом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции», — сказано в документах.
Военное положение вводится указом президента. С октября 2022 года оно действует на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.