Путин разрешил госорганам скрывать часть данных о себе при военном положении

В сопроводительных материалах к закону говорится, что он направлен на усиление безопасности работы госорганов в условиях военного положения. «Изменения являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности деятельности государственных органов с учетом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции», — сказано в документах.