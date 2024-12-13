DailyWrap: финские военные выселяют жителей вблизи стратегических баз

Процесс «освоения» этих территорий военными начался еще в 2019 году, но жителей проинформировали о выселении только недавно. Большинство жителей, получивших письма о расторжении договора аренды в конце ноября, удивлены и встревожены этим решением. Некоторые прожили там несколько лет, а другие планировали воспитывать там своих детей. В Рованиеми чиновники пытаются помочь с поиском нового жилья, но ситуация осложняется нехваткой доступной недвижимости в этом районе.