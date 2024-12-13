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DailyWrap: финские военные выселяют жителей вблизи стратегических баз

Финские военные приказали местному населению освободить дома, прилегающие к ключевым военным объектам. Это решение затрагивает несколько десятков семей в Лапландии и центральной Финляндии. Дома подлежат сносу, и многие жители пребывают в шоке, пишет DailyWrap.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Leon Neal/Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Жители города Рованиеми и пригородов Куопио получили уведомления о расторжении договоров аренды. Им придется освободить свои дома в течение шести месяцев, к июню 2025 года, говорится в статье.

Расторжение договоров аренды затрагивает более 60 домов и свыше 120 человек. Причиной такого решения является стратегически важное расположение этих районов.

В Тиккакоски около Ювяскюля, где расположена база Военно-воздушной академии, и в Сийлинъярви около Куопио жители имели прямой обзор вышек управления. Тиккакоски приобрел известность, когда крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat раскрыла существование секретного центра военной разведки, специализирующегося на отслеживании сигналов, в основном из России. Журналисты, которые сообщили эту информацию, позднее были привлечены к суду.

В аэропорту Рованиеми регулярно проводятся международные военные маневры. С тех пор как Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, интенсивность учений, в том числе с использованием истребителей, возросла.

Процесс «освоения» этих территорий военными начался еще в 2019 году, но жителей проинформировали о выселении только недавно. Большинство жителей, получивших письма о расторжении договора аренды в конце ноября, удивлены и встревожены этим решением. Некоторые прожили там несколько лет, а другие планировали воспитывать там своих детей. В Рованиеми чиновники пытаются помочь с поиском нового жилья, но ситуация осложняется нехваткой доступной недвижимости в этом районе.