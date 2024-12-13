МАГАТЭ: пять из девяти энергоблоков Украины снизили мощность после ударов РФ

На территории Украины находится три атомные электростанции — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — с девятью энергоблоками. О повреждении энергообъектов в нескольких регионах также сообщило «Укрэнерго». Без электричества осталось около половины жителей, утверждала компания. Во всех областях страны применяются три очереди почасовых отключений одновременно.