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МАГАТЭ: пять из девяти энергоблоков Украины снизили мощность после ударов РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что после атаки российских военных пять из девяти действующих энергоблоков Украины снизили мощность. Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры в ответ на атаку дальнобойными ATACMS по территории РФ.

Источник: AP 2024

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

На территории Украины находится три атомные электростанции — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — с девятью энергоблоками. О повреждении энергообъектов в нескольких регионах также сообщило «Укрэнерго». Без электричества осталось около половины жителей, утверждала компания. Во всех областях страны применяются три очереди почасовых отключений одновременно.

Утром 13 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Минобороны РФ сообщило, что при помощи средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования была атакована топливная и энергетическая инфраструктура Украины. Атака осуществлялась в ответ на удар ATAСMS по военному аэродрому в Таганроге 11 декабря.