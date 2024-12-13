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Слова Трампа об ударах вглубь России и переговоры с Киевом. Темы брифинга Пескова

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России и возможность переговоров с Киевом стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер 13 декабря не планирует встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин пригласил Пашиняна на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 25—26 декабря.

Глава государства 14 декабря выступит на съезде «Единой России». О формате участия Кремль сообщит дополнительно.

О словах Трампа

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России «полностью совпадает» с позицией Москвы: «И, конечно, это нам импонирует».

Пока рано говорить о том, станет ли Трамп отменять решение действующей администрации по ударам американскими ракетами вглубь России.

Москва помнит о недружественных действиях Вашингтона во время первого президентства Трампа: «Этого нельзя забывать, поэтому не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации».

О переговорах с Украиной и урегулировании

Россия считает «возможными и необходимыми» переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей, но Киев от них уклоняется.

России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий.

Москва продолжает поддерживать усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинской теме.

Идея о постконфликтном размещении контингента европейских стран на Украине должна обсуждаться на переговорах, сейчас ее рано комментировать.

Песков Дмитрий