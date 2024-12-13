Слова Трампа об ударах вглубь России и переговоры с Киевом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Российский лидер 13 декабря не планирует встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин пригласил Пашиняна на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Глава государства 14 декабря выступит на съезде «Единой России». О формате участия Кремль сообщит дополнительно.
О словах Трампа
Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России «полностью совпадает» с позицией Москвы: «И, конечно, это нам импонирует».
Пока рано говорить о том, станет ли Трамп отменять решение действующей администрации по ударам американскими ракетами вглубь России.
Москва помнит о недружественных действиях Вашингтона во время первого президентства Трампа: «Этого нельзя забывать, поэтому не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации».
О переговорах с Украиной и урегулировании
Россия считает «возможными и необходимыми» переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей, но Киев от них уклоняется.
России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий.
Москва продолжает поддерживать усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинской теме.
Идея о постконфликтном размещении контингента европейских стран на Украине должна обсуждаться на переговорах, сейчас ее рано комментировать.