Алексей Текслер оценил двухэтажный поезд и подвижной состав «Финиста»

Двухэтажный поезд соединит Челябинск и Москву. В столицу России он отправится уже сегодня. Внутри вагонов для пассажиров созданы максимально комфортные условия. Имеется даже душ. Планируется, что в будущем такие поезда будут ходить из Челябинска и в другие города России. В 2025 году двухэтажный состав отправят в Сочи.