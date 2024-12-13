Алексей Текслер оценил двухэтажный поезд и подвижной состав «Финиста»

Алексей Текслер прибыл на ЖД Вокзал Челябинска, чтобы оценить новые поезда. Двухэтажный состав совсем скоро отправится в Москву, а «Финист» на выходных поедет из Челябинска в Екатеринбург.
Сначала губернатор Челябинской области опробовал новую скоростную электричку. Он побывал внутри состава и на некоторое время сам стал его пассажиром. Главе региона удалось обойти пассажирские вагоны, а также заглянуть в кабину машиниста.
Напомним, что «Финист» — это электропоезд повышенной комфортности, который должен будет соединить два крупнейших города УрФО. В путь от Челябинска до Екатеринбурга он отправится 15 декабря (воскресенье). Дорога от одного регионального центра до другого займёт четыре часа и восемнадцать минут.
Золотой билет Алексею Текслеру вручил начальник двухэтажного поезда. Подарок чисто символический, пишет издание «Вечерний Челябинск». Такие бланки уже давно не входу. «Разовый?» — спросил в шутку губернатор, увидев золотой билет. «Постоянный!» — ответили ему сотрудники РЖД.
Двухэтажный поезд соединит Челябинск и Москву. В столицу России он отправится уже сегодня. Внутри вагонов для пассажиров созданы максимально комфортные условия. Имеется даже душ. Планируется, что в будущем такие поезда будут ходить из Челябинска и в другие города России. В 2025 году двухэтажный состав отправят в Сочи.