Беспрозванных рассказал, как отправляет Дятловой возмущённые сообщения с разбитыми тротуарами

«Сегодня со стороны города выделено 250 миллионов рублей, мы договорились, что тоже выделяем 250 миллионов. Но та программа, которая была представлена, закрывает за эти деньги небольшую часть тротуаров, поэтому договорились [разработать] программу не одного года, а трёхлетнюю, которая позволяет планомерно привести в порядок наши тротуары, парки и другие зоны общего доступа для того, чтобы делать это полноценно и комплексно».