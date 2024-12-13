Беспрозванных рассказал, как отправляет Дятловой возмущённые сообщения с разбитыми тротуарами

Губернатор Алексей Беспрозванных недоволен качеством тротуаров в Калининграде. Об этом глава региона заявил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.
«Часто гуляю, смотрю внимательно и высылаю фотографии Елене Ивановне Дятловой в том или ином месте, где бываю, с таким возмущением: ну как же так? Почему у нас такое состояние тротуаров?», — рассказал Беспрозванных.
В 2024 году в Калининграде привели в порядок 29 тротуаров. Администрация Калининграда разработала программу ремонта на 2025 год.
«Сегодня со стороны города выделено 250 миллионов рублей, мы договорились, что тоже выделяем 250 миллионов. Но та программа, которая была представлена, закрывает за эти деньги небольшую часть тротуаров, поэтому договорились [разработать] программу не одного года, а трёхлетнюю, которая позволяет планомерно привести в порядок наши тротуары, парки и другие зоны общего доступа для того, чтобы делать это полноценно и комплексно».
Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что программу по ремонту тротуаров в Калининграде на 2024 год выполнили на 85%. Специалисты мэрии уже приступили к формированию списка новых мест, которые отремонтируют в течение следующих трёх лет. Сейчас ведут подготовительную работу.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных пообещал запустить новую программу по ремонту тротуаров в Калининграде. Правительство планирует выделить региону деньги на проведение работ.