В гордуме Краснодара прокомментировали скандал с депутатом Поленовым

«Вопрос будет рассматриваться строго в соответствии с законом», — отметили в пресс-службе гордумы города.
Telegram-каналы сообщили о том, что житель одного из домов по улице Кожевенной, похожий на депутата гордумы Краснодара Андрея Поленова, напал на окошко консьержки. Дебошир несколько дней назад попросил работницу ТСЖ присмотреть за ключами от квартиры, затем вернулся в состоянии алкогольного опьянения и разбил стекло ногой, так как не хотел ждать консьержку. Все происходящее попало на камеры видеозаписи.
Сам депутат Андрей Поленов в беседе с журналистом «Ъ-Кубань» опроверг эту информацию: «Это не я на видео, никогда не жил на улице Кожевенной».
Однако позже стало известно, что депутата исключили из рядов «Единой России». Кроме того, сотрудники полиции по заявлению председателя ТСЖ дома № 58 по улице Кожевенная проводят проверку по данному факту.
«Один из жителей многоэтажки ударил ногой по двери комнаты консьержа, забрал ключи и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару.