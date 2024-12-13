В гордуме Краснодара прокомментировали скандал с депутатом Поленовым

Telegram-каналы сообщили о том, что житель одного из домов по улице Кожевенной, похожий на депутата гордумы Краснодара Андрея Поленова, напал на окошко консьержки. Дебошир несколько дней назад попросил работницу ТСЖ присмотреть за ключами от квартиры, затем вернулся в состоянии алкогольного опьянения и разбил стекло ногой, так как не хотел ждать консьержку. Все происходящее попало на камеры видеозаписи.