МИД Приднестровья обвинил Кишинев в бездействии по транзиту газа

Ранее парламент Приднестровья утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения. Такое решение обусловлено возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения или сокращения поставок российского газа в республику. Парламент Молдавии в четверг также одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП в энергосекторе связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.