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На Курултае башкир предложили учредить госпремию имени Акмуллы

Выступая на втором пленарном заседании VI съезда Всемирного курултая башкир, и. о. первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев внес предложение учредить государственную премию имени Мифтахетдина Акмуллы в области образования.

Источник: Башинформ

Также Урал Тагирович предложил предусмотреть в программе по сохранению и развитию языков, языковых грантах Главы Республики Башкортостан направления, ориентированные на развитие языка в семье.

— От того, что дети изучают башкирский язык только в школе, а вернувшись домой, говорят на русском, толку не будет. Поэтому необходимо предусмотреть в программе грантов Главы Башкортостана направление поддержки языка в семье, — отметил Урал Кильсенбаев.

Еще одно предложение касалось ежегодного проведения Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы. С таким предложением обратились сами учителя.

Урал Кильсенбаев предложил также обновить методическую базу изучения башкирского языка, развернув ее в сторону современности. В республике созданы все условия для развития языка, но требуется переформатирование самосознания.

— Важно не просто сохранять, а развивать, усиливать башкирский язык, — подчеркнул спикер.