На Курултае башкир предложили учредить госпремию имени Акмуллы

— От того, что дети изучают башкирский язык только в школе, а вернувшись домой, говорят на русском, толку не будет. Поэтому необходимо предусмотреть в программе грантов Главы Башкортостана направление поддержки языка в семье, — отметил Урал Кильсенбаев.