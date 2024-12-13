На Курултае башкир предложили учредить госпремию имени Акмуллы

Также Урал Тагирович предложил предусмотреть в программе по сохранению и развитию языков, языковых грантах Главы Республики Башкортостан направления, ориентированные на развитие языка в семье.
— От того, что дети изучают башкирский язык только в школе, а вернувшись домой, говорят на русском, толку не будет. Поэтому необходимо предусмотреть в программе грантов Главы Башкортостана направление поддержки языка в семье, — отметил Урал Кильсенбаев.
Еще одно предложение касалось ежегодного проведения Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы. С таким предложением обратились сами учителя.
Урал Кильсенбаев предложил также обновить методическую базу изучения башкирского языка, развернув ее в сторону современности. В республике созданы все условия для развития языка, но требуется переформатирование самосознания.
— Важно не просто сохранять, а развивать, усиливать башкирский язык, — подчеркнул спикер.