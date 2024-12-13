Вице-премьер Молдавии заявил, что Украина не сохранит транзит российского газа

Ранее в Молдавии и Приднестровье были введены режимы чрезвычайного положения из-за угрозы кризиса. Его может спровоцировать дефицит электроэнергии, так как на российском газе работает Молдавская ГРЭС (Приднестровье), которая питает электросети двух берегов Днестра. По данным правительства Молдавии, полноценно возместить эти мощности поставками из Европы в нынешней ситуации невозможно. Положение Приднестровья еще сложнее, так как бытовые потребители и промышленность там полностью зависимы от поставок дешевого газа из России.