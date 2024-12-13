Вице-премьер Молдавии заявил, что Украина не сохранит транзит российского газа

«Сейчас понятно, что транзита не будет. Я передал в Тирасполь полученную из очень достоверных источников информацию, что Киев не согласится на этот транзит», — сказал Серебрян в эфире телеканала PRO TV.
По его словам, проблема транзита газа по территории Украины очень осложнилась, когда Австрия нашла альтернативу «Газпрому». «Только ради Венгрии и Республики Молдова Украина не согласится [сохранить транзит]», — считает вице-премьер.
Ранее на сайте МИД непризнанного Приднестровья появилось заявление с призывом к Молдавии вместе обратиться к Украине и России по вопросу сохранения поставок газа.
Премьер-министр Молдавии Дарин Речан заявлял ранее, что согласно контракту «Газпром» обязан обеспечить поставки газа до границы республики по альтернативному маршруту, который возможен через «Турецкий поток». Однако отправленный на прошлой неделе в отставку с поста министра энергетики Виктор Парликов после встречи с главой «Гзапрома» Алексеем Миллером заявил, что российская сторона, ссылаясь на тот же контракт, обусловила такие поставки выполнением молдавской стороной долговых обязательств.
Ранее в Молдавии и Приднестровье были введены режимы чрезвычайного положения из-за угрозы кризиса. Его может спровоцировать дефицит электроэнергии, так как на российском газе работает Молдавская ГРЭС (Приднестровье), которая питает электросети двух берегов Днестра. По данным правительства Молдавии, полноценно возместить эти мощности поставками из Европы в нынешней ситуации невозможно. Положение Приднестровья еще сложнее, так как бытовые потребители и промышленность там полностью зависимы от поставок дешевого газа из России.