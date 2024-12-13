Текслер собрал комиссию, которая займется выборами главы бунтовавшего Коркино

Место стало вакантным в конце октября. Наталья Лощинина, руководившая муниципалитетом с 2018 года, ушла в отставку из-за погромов в городе. Массовые волнения прошли 24 и 25 ноября после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Подозреваемым стал 17-летний цыган. Жители организовали поджоги домов и машин, которые принадлежали представителям этнической группы.