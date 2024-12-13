Текслер собрал комиссию, которая займется выборами главы бунтовавшего Коркино

Членами комисcии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Коркинского муниципального округа, стали вице-губернатор Роман Воллерт, председатель Заксобрания Олег Гербер и его заместитель Анатолий Еремин.
Ранее сообщалось, что на пост главы Коркино претендуют семь человек. Документы подали исполняющий обязанности мэра Александр Орел, советница главы города Ирина Тишина, руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев, директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, сотрудник торгового дома «УралСпецМаш» Евгений Соколов, испытатель-механик двигателей СКБ «Турбина» Борис Карпенков и директор ООО «Тайян» Олег Калашников.
Заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря. После этого депутатам предстоит выбрать руководителя из предложенных кандидатур.
Место стало вакантным в конце октября. Наталья Лощинина, руководившая муниципалитетом с 2018 года, ушла в отставку из-за погромов в городе. Массовые волнения прошли 24 и 25 ноября после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Подозреваемым стал 17-летний цыган. Жители организовали поджоги домов и машин, которые принадлежали представителям этнической группы.