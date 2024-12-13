Во Франции назначили нового премьер-министра

«Франсуа Байру назначен премьер-министром», — сообщил офис французского президента.
В Матиньонском дворце состоится церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе кабмина.
ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний центрист, лидер партии «Демократическое движение» (Modem) Франсуа Байру, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
«Франсуа Байру назначен премьер-министром», — сообщил офис французского президента.
В Матиньонском дворце состоится церемония передачи власти от уходящего премьера Мишеля Барнье новому главе кабмина.