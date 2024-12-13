Минниханов: КАМАЗ — это гордость нашей страны и республики

«Сергей Анатольевич правильно сказал — 55 лет назад был реализован уникальнейший мировой проект. Здесь был небольшой поселок с 30-тысячным населением. Сегодня Набережные Челны — огромный современный город, второй в нашей республике, где проживают 550 тыс. человек. Я благодарю весь коллектив завода за работу, которую вы проводите. КАМАЗ — это гордость нашей страны и республики!».