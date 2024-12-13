Депутат Лозован назвала причину энергокризиса в Молдавии

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза». Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в сентябре 2023 года огласил итоги аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», заявив, что он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить «Газпрому» лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. «Газпром» же сообщил, что аудит задолженности «Молдовагаза» перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.