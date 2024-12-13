В Грузии запретили использовать маски на митингах

Пакет изменений, включающий поправки в закон «О собраниях и манифестациях», поддержали 82 депутата, против не высказался никто.
Согласно закону, запрещается «закрывать лицо маской или другими средствами». Также в перечень запрещенных к применению предметов вошла пиротехника и лазеры, которыми митингующие часто светят в глаза полицейских, и камеры наблюдения.
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступила с инициативой запретить на митингах закрывать лица после того, как 7 декабря во время очередной акции протеста у парламента страны, на прилегающих к проспекту Руставели улицах были зафиксированы множественные факты нападения на граждан неизвестных в масках и черной одежде. В частности, пострадала съемочная группа оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, закон запретит закрывать лица участникам как акций, так и контракций, что поможет предотвратить насилие. По его словам, закон вступит в силу до конца года.
Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя протестов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те в ответ применяли водометы и слезоточивый газ. Группы митингующих, пытавшиеся нанести урон силовикам, зданию парламента, камерам наблюдения или городской инфраструктуре, прятали лица балаклавами, различными масками или элементами одежды. Многие также использовали различные респираторные средства, так как спецназ многократно применял для разгона демонстраций газ.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.