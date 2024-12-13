В Грузии запретили использовать маски на митингах

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступила с инициативой запретить на митингах закрывать лица после того, как 7 декабря во время очередной акции протеста у парламента страны, на прилегающих к проспекту Руставели улицах были зафиксированы множественные факты нападения на граждан неизвестных в масках и черной одежде. В частности, пострадала съемочная группа оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели». Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, закон запретит закрывать лица участникам как акций, так и контракций, что поможет предотвратить насилие. По его словам, закон вступит в силу до конца года.