В Узбекистане нуждающимся гражданам будут выдавать социальные карты — для чего они

За 23 тысячами человек в малообеспеченных семьях, которые не могут передвигаться самостоятельно, ухаживают родители, супруги или дети. С января 2025 года для 19 тысяч из них будет организован уход на дому, а для 4 тысяч — дневной присмотр. Это позволит 15 тысячам человек, ранее ухаживавшими за ними, заниматься трудовой деятельностью. Государство будет компенсировать 80% расходов частному сектору, предоставляющему услуги по уходу. Эта инициатива сначала будет реализована в Ташкенте, а до конца года — во всех областях.