Военные назвали причины стремительного разгрома армии Асада повстанцами

Аль-Хули рассказал, что 27 ноября, когда повстанцы начали свое наступление, ему на мобильный телефон позвонил командир с другого поста и сообщил о приближении первой колонны. Военнослужащим на позиции было приказано оставаться на месте и держать оборону. Однако аль-Хули перевел телефон в режим полета, переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие и бежал. По пути, по словам мужчины, он видел других военных, которые также оставляли свои посты.