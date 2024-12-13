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Белорусский парламент призвал снять с Кубы экономическую блокаду

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Национальное собрание Беларуси заявило о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, которую США ввели против Кубы.

Вашингтон ввел жесткие санкции в отношении Острова Свободы в 1960 году. С 1992 года ООН каждый год принимает резолюцию с призывом отменить блокаду Кубы.

Палата представителей Нацсобрания также в пятницу выступила с заявлением, призывающим снять ограничения.

«Национальное собрание Беларуси призывает к полному и безоговорочному прекращению блокады против Кубы и принятию международным сообществом действенных шагов, запрещающих применение односторонних принудительных мер как неправомерных с точки зрения международного права».

говорится в заявлении парламента.

Там отмечается, что Нацсобрание приветствует внимание Генассамблеи ООН к данному вопросу, а также принятие одноименной резолюции на ее 79-й сессии.

В заявлении подчеркивается, что в Минске осуждают незаконную санкционную политику в отношении Гаваны и расценивают ее как грубое нарушение международного права.

«Блокада негативно влияет на развитие страны и нарушает права человека. Последствия экономической блокады Кубы ограничивают возможности для ее экономического роста», — сказали в парламенте.

Отмечается, что санкции США нарушают и права других стран, которые готовы сотрудничать с Кубой, а ограничения в торговле, валютном, банковском и туристическом секторах продолжают отрицательно сказываться на уровне жизни кубинцев.

Там также высказали солидарность с народом островной республики и подтвердили приверженность укреплению политических, экономических и культурных связей между Минском и Гаваной.