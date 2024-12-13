Глеб Никитин провел личный прием граждан

Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в Шатках работал военный эвакуационный госпиталь № 2835. Умершие от ран бойцы были захоронены на Шатковском кладбище в братской могиле. После войны на этом месте был установлен обелиск. Позже стало известно, что в Шатках захоронена Таня Савичева — девочка, имя которой вошло в мировую историю и стало символом блокады Ленинграда. В 1981 году было принято решение о строительстве мемориального комплекса, в который вошли обелиск, установленный на братской могиле, надгробие на могиле Тани Савичевой, скульптура «Родина-мать» и другие сооружения. Мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» был открыт 5 мая 1985 года и сегодня по-прежнему является почитаемым местом у жителей и гостей округа: в День Победы здесь проходит «Бессмертный полк», в другие дни — памятные и культурно-образовательные мероприятия. В настоящее время композиция мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не забыто» разрушается из-за естественного износа и внешних метеорологических воздействий, поэтому необходимо проведение капитального ремонта.