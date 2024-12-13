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Yonhap: прокуратура арестовала командующего столичной обороной Южной Кореи

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуратура арестовала отстраненного от обязанностей главу командования столичной обороны Республики Корея Ли Чжин У. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: Reuters

«Сегодня вечером командующий Ли Чжин У был арестован согласно ордеру», — заявили в группе, специально созданной для расследования событий военного положения.

В ранге главы командования обороной столицы он отправил военнослужащих в Национальное собрание после объявления военного положения 3 декабря.

Министерство обороны ранее отстранило от обязанностей Ли Чжин У, главу командования армейского спецназа Квак Чон Гына и главу армейской контрразведки Ё Ин Хёна.

По делам по подозрению в участии в мятеже были ранее арестованы глава национального полицейского агентства и начальник столичной полиции.