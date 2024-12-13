Yonhap: прокуратура арестовала командующего столичной обороной Южной Кореи

«Сегодня вечером командующий Ли Чжин У был арестован согласно ордеру», — заявили в группе, специально созданной для расследования событий военного положения.
В ранге главы командования обороной столицы он отправил военнослужащих в Национальное собрание после объявления военного положения 3 декабря.
Министерство обороны ранее отстранило от обязанностей Ли Чжин У, главу командования армейского спецназа Квак Чон Гына и главу армейской контрразведки Ё Ин Хёна.
По делам по подозрению в участии в мятеже были ранее арестованы глава национального полицейского агентства и начальник столичной полиции.