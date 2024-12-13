Что известно о новом премьер-министре Франции Франсуа Байру

После неплохого результата на президентских выборах в 2007 году Байру объявил о создании на базе СФД центристского Демократического движения (ДД; MoDem). На парламентских выборах в том же году ДД, отказавшееся объединить силы с социалистами, получило всего три места в Нацсобрании, одно из них досталось Байру. На выборах в 2012 году ДД набрало лишь 1,8% и располагала всего двумя мандатами. Байру потерял место в парламенте.