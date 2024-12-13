Что известно о новом премьер-министре Франции Франсуа Байру

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 декабря 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон поручил формирование правительства лидеру центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, занимавшему в 1993—1997 и 2017 годы посты министра образования и юстиции. Он сменит представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье (с 5 сентября 2024 года), кабинет которого ушел в отставку после вынесения вотума недоверия в парламенте 4 декабря. В Пятой республике в полномочия премьер-министра входят национальная оборона, внутренняя и экономическая политика.
Происхождение, образование
Франсуа Байру родился 25 мая 1951 года в Бордере на юго-западе Франции (регион Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи) в семье мелких фермеров. После окончания в 1973 году Университета Бордо III, где он изучал классическую литературу, преподавал в школе, работал на семейной ферме.
Политика
В 1978 году вступил в правоцентристский Союз за французскую демократию (СФД), в 1998—2007 годах возглавлял его.
В 1981—1982 годах он работал в канцелярии председателя Сената Франции (верхняя палата парламента), в 1984—1986 годах был советником председателя Европейского парламента Пьера Пфлимлена. В 1982—2008 годах состоял в Генеральном совете (совещательный орган) департамента Атлантические Пиренеи от СФД, в 1992—2001 годах возглавлял его.
В 1986—1999 годах и 2002−2007 годах был депутатом от СФД в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции). В 1999—2002 годах был депутатом Европейского парламента.
В 1993—1997 годах являлся министром образования в правительствах правоцентристов Эдуарда Балладюра и Алена Жюппе. Предложил реформу, которая бы позволила местным властям субсидировать частные школы, но она вызвала массовые протесты и была реализована.
С 2002 года Франсуа Байру участвовал в президентских выборах: в 2002 года он занял четвертое место (6,8%), в 2007 году — третье (18,6%), в 2012 году — пятое (9,1%).
После неплохого результата на президентских выборах в 2007 году Байру объявил о создании на базе СФД центристского Демократического движения (ДД; MoDem). На парламентских выборах в том же году ДД, отказавшееся объединить силы с социалистами, получило всего три места в Нацсобрании, одно из них досталось Байру. На выборах в 2012 году ДД набрало лишь 1,8% и располагала всего двумя мандатами. Байру потерял место в парламенте.
В 2014 году Франсуа Байру был избран мэром города По, получив почти 63% голосов, в 2020 году был переизбран с результатом 55,5%.
В президентских выборах 2017 года Байру не участвовал. Тогда он поддержал Эмманюэля Макрона. После его победы Демократическое движение входило во все правительственные коалиции. Сам Байру занял пост министра юстиции, однако вскоре подал в отставку, так как оказался втянут в скандал с фиктивными рабочими местами в Европарламенте, связанными с представителями ДД, и якобы незаконным финансированием партии. В феврале 2024 года суд оправдал его.
В 2020 году занял должность верховного комиссара по планированию.
Личные сведения
Байру является автором нескольких книг по политике и истории.
Женат, у него шестеро детей. Практикующий католик.