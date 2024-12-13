Арестованного главу района Волгоградской области заменил его зам

Александр Бондаренко является заместителем главы района с 2012 года, курирует вопросы социальной сферы: образование, здравоохранение, опеку и попечительство, спорт и культура, работу с молодежью.
В муниципалитете подчеркнули, что администрация Еланского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения продолжают работать в штатном режиме.
Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Напомним, 12 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован по решению суда до 11 февраля.