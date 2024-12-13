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Арестованного главу района Волгоградской области заменил его зам

Сегодня, 13 декабря, Еланская районная дума Волгоградской области назначила временно исполняющим обязанности главы Еланского муниципального района Александра Сергеевича Бондаренко. Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района.

Александр Бондаренко является заместителем главы района с 2012 года, курирует вопросы социальной сферы: образование, здравоохранение, опеку и попечительство, спорт и культура, работу с молодежью.

В муниципалитете подчеркнули, что администрация Еланского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, 12 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован по решению суда до 11 февраля.