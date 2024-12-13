Спасателей Башкирии переведут в режим повышенной готовности.

Сегодня в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Башкортостан обсудили вопросы по обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.
В режиме видеоконференцсвязи в заседании участвовали представители администраций муниципальных районов и городских округов.
«Буквально через две недели нас ожидает период новогодних и рождественских праздников с длительными выходными, во время которых граждане республики будут отдыхать, а нам с Вами предстоит провести большой объем работы, направленной на усиление мер безопасности населения, а также организацию различных мероприятий на высоком уровне», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
О готовности сил и средств, а также о том, как будет организована профилактическая работа в период новогодних праздников, доложил исполняющий обязанности председателя госкомитета республики по ЧС Первов Кирилл Сергеевич.
Личный состав Госкомитета РБ по ЧС и его подведомственных учреждений будет переведен в режим «повышенная готовность», запланировано дежурство личного состава и обеспечение контроля по складывающейся обстановке на территории республики.
В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников с 27 декабря 2024 года до 9 января 2025 года на территории Республики Башкортостан будет введен особый противопожарный режим.
Во всех муниципалитетах на период с 28 декабря по 12 января запланирован штабной формат профилактической работы.
Руководитель ведомства внес предложение о включении в состав профилактических групп работников газовых и энергетических служб, в целях обеспечения контроля исправности газового и электрооборудования в жилых помещениях.
«Прошу соответствующие службы оказать содействие муниципалитетам в проведении данной работы», — подчеркнул Кирилл Первов.