Спасателей Башкирии переведут в режим повышенной готовности.

«Буквально через две недели нас ожидает период новогодних и рождественских праздников с длительными выходными, во время которых граждане республики будут отдыхать, а нам с Вами предстоит провести большой объем работы, направленной на усиление мер безопасности населения, а также организацию различных мероприятий на высоком уровне», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.