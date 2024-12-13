Губернатор Кубани встретился с участниками программы «Время героев»

— Вы отстаивали интересы России на передовой. Уверен, и в гражданской жизни будете работать ради благополучия жителей. Вы нацелены на победу, а значит ее добьетесь. Такие люди нужны на государственной службе. Не сомневаюсь, вы усилите сферу госуправления, поможете выстроить курс развития городов и районов. Здесь тоже нужны победы, — сказал Вениамин Кондратьев.