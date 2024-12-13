Губернатор Кубани встретился с участниками программы «Время героев»

Программу реализуют по инициативе Президента России Владимира Путина. Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти.
Вениамин Кондратьев стал наставником двух бойцов. Один из них — Сергей Крившенко, участвующий в СВО. Офицер был ранен, отмечен наградами. Его общий стаж службы — более 30 лет. Летом он прошел первый этап программы. Ознакомился с работой муниципалитетов, министерств, ведомств и крупных предприятий.
Губернатор подчеркнул, что в крае активно развивается экономика, идет социальное строительство, создаются высокотехнологичные предприятия и промышленный парки. И это — результат управленческих решений.
— Вы отстаивали интересы России на передовой. Уверен, и в гражданской жизни будете работать ради благополучия жителей. Вы нацелены на победу, а значит ее добьетесь. Такие люди нужны на государственной службе. Не сомневаюсь, вы усилите сферу госуправления, поможете выстроить курс развития городов и районов. Здесь тоже нужны победы, — сказал Вениамин Кондратьев.
Сергей Крившенко рассказал, что привык к военной службе и с интересом погружался в гражданскую жизнь, максимально внимательно изучая работу предприятий и социальных объектов.
Сейчас идет второй этап стажировки программы «Время героев». Он посвящен изучению финансово-экономических аспектов госуправления, работе органов власти.