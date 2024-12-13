FT сообщила, что в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине

В ночь на 11 декабря ракетной атаке подвергся военный аэродром в Таганроге. ВСУ выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS, две из них сбили с помощью комплекса «Панцирь», остальные подавили средствами РЭБ, доложило Минобороны России. Там также рассказали о нескольких пострадавших из числа личного состава при падении обломков ракет. В Минобороны пообещали ответные меры. Российская армия даст ответ «тогда и так, как будет признано целесообразным», пообещал Кремль.