FT сообщила, что в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине

В США ожидают, что Россия может запустить баллистическую ракету «Орешник» по территории Украины «в ближайшие дни», сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.
«Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — сказал он.
Власти США, по его словам, рассматривают запуск ракеты Россией как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран.
В ночь на 11 декабря ракетной атаке подвергся военный аэродром в Таганроге. ВСУ выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS, две из них сбили с помощью комплекса «Панцирь», остальные подавили средствами РЭБ, доложило Минобороны России. Там также рассказали о нескольких пострадавших из числа личного состава при падении обломков ракет. В Минобороны пообещали ответные меры. Российская армия даст ответ «тогда и так, как будет признано целесообразным», пообещал Кремль.
«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), впервые о ней стало известно три недели назад, 21 ноября, когда президент Владимир Путин сообщил об ударе по военно-промышленному комплексу в Днепре.
Ракета может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн — это сравнимо с «45 Хиросимами». Максимальная дальность поражения ракеты — 5,5 тыс. км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.
Путин рассказывал о запасе у России подобных ракет, готовых к использованию, а также о начале серийного выпуска. Речь идет не о модернизации старых советских систем, пояснял президент, а о результате «работы, которая была проделана в условиях новой России, [система] создана на базе современных, новейших разработок».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.