Полковник Ходаренок: С-500 сможет сбить гиперзвуковую ракету США «Темный орел»

Вместе с тем в США делается вывод, что еще необходимы обширные летные испытания, чтобы защитить чувствительную электронику изделия и уточнить вопросы управляемости ракеты при скоростях М-5 и более, а также температурах на корпусе ракеты до 3 тыс. градусов по Фаренгейту (1648,89°C — «Газета.Ru»). В опубликованном в сентябре отчете CRS также отмечалось, что представители Сухопутных войск США планируют провести еще одно масштабное испытание к концу 2024 года, «чтобы решить, передавать ли перспективное оружие первому подразделению ВС США в 2025 году».