Румыния готова поддержать Молдову в контексте введения ЧП в энергетике — министр

В контексте того, что МГРЭС в Кучурганах не сможет производить энергию для правого берега Днестра, Румыния готова поддержать Республику Молдова при содействии европейских партнеров для покрытия дефицита, оцениваемого в 600 МВт, посредством скоординированных решений на правительственном уровне и за счет использования имеющихся ресурсов, а в среднесрочной перспективе — за счет новых групп по производству электроэнергии и мер по модернизации системы централизованного теплоснабжения в Кишиневе, также заявили в Минэнерго Румынии.