Румыния готова поддержать Молдову в контексте введения ЧП в энергетике — министр

«Румыния остается надежным партнером для Республики Молдова. Перед лицом этих проблем тесное сотрудничество между правительствами и нашими энергетическими компаниями является ключом к обеспечению энергетической безопасности и комфорта граждан этой зимой».
Было заявлено, что румынские компании Nuclearelectrica и Hidroelectrica уже контактируют с молдавским «Энергокомом» для анализа возможностей поставок дополнительных объемов электроэнергии на правый берег Днестра.
«На данный момент передаточная мощность (NTC) для импорта из Румынии составляет 315 МВт и, как ожидается, на следующей неделе увеличится на 80 МВт и достигнет 395 МВт. Румыния поддерживает определение коммерческого механизма распределения мощности на четырех линиях электропередачи 110 кВ в сотрудничестве с Transelectrica и Moldelectrica», — заявили в румынском ведомстве.
Что касается голубого топлива, то «Румыния имеет запасы природного газа в хранилищах Depogaz и готова проанализировать приоритетные варианты добычи в случае, если поставки в Приднестровский регион будут нарушены».
«Министерство энергетики содействует диалогу между Energocom и румынскими компаниями (Nuclearelectrica, Hidroelectrica, OMV), обеспечивая эффективное сотрудничество для поставки необходимой энергии», — заявили в Бухаресте.
В контексте того, что МГРЭС в Кучурганах не сможет производить энергию для правого берега Днестра, Румыния готова поддержать Республику Молдова при содействии европейских партнеров для покрытия дефицита, оцениваемого в 600 МВт, посредством скоординированных решений на правительственном уровне и за счет использования имеющихся ресурсов, а в среднесрочной перспективе — за счет новых групп по производству электроэнергии и мер по модернизации системы централизованного теплоснабжения в Кишиневе, также заявили в Минэнерго Румынии.