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«Плохие новости». NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Вне зависимости от того, кто бы победил в президентских выборах (в США), война на Украине с большой долей вероятностью закончится в следующем году… Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что победа на выборах Дональда Трампа ускорит переговоры.

«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются… Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты», — указывает издание.

При этом, как полагает газета, Трамп в случае нового конфликта на Украине после перемирия вряд ли поддержит ее в военном плане.

Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

переговоры