«Вне зависимости от того, кто бы победил в президентских выборах (в США), война на Украине с большой долей вероятностью закончится в следующем году… Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», — говорится в публикации.
Отмечается, что победа на выборах Дональда Трампа ускорит переговоры.
«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются… Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты», — указывает издание.
При этом, как полагает газета, Трамп в случае нового конфликта на Украине после перемирия вряд ли поддержит ее в военном плане.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.