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Польша проведет конференцию по санкциям против России и Белоруссии

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций в отношении России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, представляя приоритеты председательства страны в Европейском союзе.

Источник: РИА "Новости"

Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

«Целью председательства будет усиление санкций в отношении России и Белоруссии, а также борьба с их обходом. МИД в сотрудничестве с ЕС 25 февраля организует конференцию по вызовам санкционной политике», — сказал Сикорский.

По его словам, председательствующая в ЕС Польша постарается убедить другие страны потратить на Украину замороженные российские активы.

«Мы будем стараться получить поддержку стран-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России на цели помощи Украине», — сказал глава польского МИД.

Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

ЕС
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