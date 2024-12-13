Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года.
По его словам, председательствующая в ЕС Польша постарается убедить другие страны потратить на Украину замороженные российские активы.
«Мы будем стараться получить поддержку стран-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России на цели помощи Украине», — сказал глава польского МИД.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.