Шольц полагает, что снова сможет стать канцлером Германии

«На самом деле я с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем, с каждой неделей все больше увлекаюсь борьбой и я хочу зажечь», — сказал Шольц в подкасте Apokalypse & Filterkaffee Микки Бейзенхерца, отвечая на вопрос о предстоящих дебатах в Бундестаге по вотуму доверия. При этом канцлер напомнил, что даже на последних федеральных выборах в 2021 году у него якобы не было шансов и тем не менее он стал главой правительства. «Вот почему я снова доверяю себе в этом», — констатировал он.