Шольц полагает, что снова сможет стать канцлером Германии

«На самом деле я с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем, с каждой неделей все больше увлекаюсь борьбой и я хочу зажечь», — сказал Шольц в подкасте Apokalypse & Filterkaffee Микки Бейзенхерца, отвечая на вопрос о предстоящих дебатах в Бундестаге по вотуму доверия. При этом канцлер напомнил, что даже на последних федеральных выборах в 2021 году у него якобы не было шансов и тем не менее он стал главой правительства. «Вот почему я снова доверяю себе в этом», — констатировал он.
В то же время Шольц подчеркнул, что выборы — это дело граждан. «Вот почему я сейчас создаю возможность проведения федеральных выборов досрочно — не в сентябре, а в феврале следующего года», — пояснил канцлер, добавив, что тогда жители ФРГ смогут сказать, в каком направлении следует двигаться стране сейчас.
Ранее Шольц заявил, что не намерен занимать пост вице-канцлера страны, если победу на федеральных выборах одержит кандидат на пост канцлера от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Рейтинг ХДС/ХСС в настоящее время колеблется на уровне 30−32%, у СДПГ — 15−17%. Шольц является кандидатом от социал-демократов и главным соперником Мерца.
В среду Шольц, выступая со специальным заявлением, сообщил, что, в соответствии со статьей 68 конституции, направил председателю Бундестага заявку на вынесение на голосование вопроса о доверии. Тем самым, по его словам, он хотел бы расчистить путь для досрочных федеральных выборов. Дебаты по вотуму доверия в Бундестаге запланированы на 16 декабря. Если депутаты Бундестага откажут канцлеру в доверии, будут проведены досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.
Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась.