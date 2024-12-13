Reuters рассказал детали побега Башара Асада из Сирии

За несколько часов до своего побега из Сирии на тот момент еще действующий президент Башар Асад заверил на встрече около 30 офицеров из силовых блоков в том, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска удерживать позиции, рассказал Reuters один из офицеров, присутствовавший на брифинге.
О том, что Асад почти никому не говорил о своих планах бежать из Сирии, рассказали агентству более десятка человек, осведомленных о событиях. Так, в субботу 7 декабря (за сутки до падения Дамаска) Асад сказал своему помощнику, когда закончил работу, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт, по словам одного из источников из окружения бывшего президента.
Он также позвонил своему советнику по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать ему речь, сказал собеседник Reuters. Она приехала, но никого не обнаружила.
Кроме этого, как утверждали источники, перед побегом Москва убедила экс-президента Сирии, что тот проиграет борьбу с вооруженными повстанцами. После этого Асаду предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно», сообщили три источника агентства, знакомых с ситуацией.
Российские военнослужащие присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе в западной части Сирии. Соответствующие договоренности сроком на 49 лет были достигнуты между Москвой и Дамаском в 2017 году.
27 ноября сирийские антиправительственные силы, где основную боевую силу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада, а Reuters и Al Hadath со ссылкой на источники утром сообщили об отъезде того из столицы.
Спустя более 12 часов российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» рассказали о прибытии Асада вместе с семьей в Москву, где всем предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». Позже эту информацию подтвердили в российском МИДе, уточнив, что Асад принял решение покинуть президентский пост после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР». Замглавы ведомства Сергей Рябков заверил, что экс-президент Сирии находится в безопасности.
В Минобороны России полагают, что у них есть неформальное понимание с новым руководством Сирии, что российские военные могут остаться на военных базах, утверждает агентство. Военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе — это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, пока идет период трансформации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно, с тем чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — указывал он.