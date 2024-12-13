Reuters рассказал детали побега Башара Асада из Сирии

В Минобороны России полагают, что у них есть неформальное понимание с новым руководством Сирии, что российские военные могут остаться на военных базах, утверждает агентство. Военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе — это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, пока идет период трансформации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно, с тем чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — указывал он.