Глава Минздрава Молдовы вспомнила советский медвуз и снова пожаловалась на русский язык

В соцсети Немеренко опубликовала пост, в котором вспомнила свои студенческие годы и высказалась об обилии русской речи на заседании законодательного форума.
«Я вернулась в три часа ночи из парламента. Только две мысли, которые я оставлю здесь после вотума недоверия: в советское время я училась в медицинском институте на русском языке, хотя я закончила национальную школу, русский язык мне навязали без спроса, но столько русского языка, сколько я услышала сегодня вечером с трибуны парламента, я не слышала с тех печальных времен», — заявила Немеренко.
Эта публикация незамедлительно вызвала отклик русскоязычных журналистов.
Так, Олег Косых поделился своими впечатлениями от посещения больницы в одном из районов Молдовы.
«Приоритеты министра здравоохранения — на фото (с цитатой Немеренко, — ред.). А сегодня я был в Страшенской районной больнице, где кровати пациентов расположены в коридоре (посчитал неэтичным делать фото). И вот какое дело: прекрасно поняли друг друга с докторами: где на одном, где на другом языке. Но, думаю, есть еще одна общая черта — думаю, ни я, ни медики не понимают приоритетов персоны в министерском кресле. А особенно те люди, которые лечатся в коридорах», — написал он.
Елена Пахомова также прокомментировала пост министра, отметив, что вуз, который окончила Немеренко в советское время, был основан врачами из Ленинграда, а не из Бухареста.
«Немеренко называет времена своего студенчества “грустным периодом”, так как ее обучали русскоговорящие педагоги меда. А чего ж во времена Румынии не был открыт медицинский вуз? Бухарестские медики почему-то не хотели ехать в захолустье, каким считали Бессарабию. А ленинградских профессоров “тоталитарный режим” обязал ехать в Молдавию, сначала лечить граждан от болезней, распространенных среди самой нищей части населения, а потом строить больницы и учить местных специалистов. Но, да, надо было еще и честно экзамены сдавать. За теплые, личные связи, как позже магистерское звание, диплом ей никто не подарил бы. Неблагодарность — одно из худших человеческих качеств. Ну и до МССР шансы ее выбраться из села Солонец были близки к нулю. Социальный лифт Союза дал многим образование. Порядочности в вузе, к сожалению, не учат», — отметила журналист.
На публикацию министра обратил внимание и глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Он напомнил, что в советское время, так ненавистное Немеренко, образование, в том числе высшее, было бесплатным.
«Госпожа Немеренко традиционно забыла упомянуть, что самое лучшее в мире на тот момент медицинское образование она получила не только на русском языке, но и бесплатно. Неудивительно, что под началом такого министра находятся врачи, испытывающие желание расстреливать пациентов из автомата Калашникова за русскую речь. Судя по всему, госпожа Немеренко редко посещает подведомственные ей медицинские учреждения. А в них, за редким исключением, говорят не о языке, а о том, как помочь обратившемуся за медицинской помощью пациенту — не русскому, не молдаванину, не румыну, а пациенту», — написал Петрович в соцсети.
Алла Немеренко уже становилась участницей языкового скандала в Молдове. Так, в 2023 году, когда ее попросили прокомментировать инцидент в одной из больниц с врачом, заявившим, что он «русских не оперирует» и что ему «хочется взять “Калашников” и расстрелять» говорящую по-русски пациентку, министр назвала произошедшее фарсом и процитировала Октавиана Гогу.
В январе нынешнего года оппозиция требовала отставки Немеренко на акции протеста, проведенной в центре Кишинева у закрытой властями инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.
В настоящее время, по данным Минздрава, в 18 районах Молдовы нет специалистов, проводящих судебно-медицинские экспертизы, в стране не хватает более 170 семейных врачей, 115 анестезиологов и реаниматологов, более 60 рентгенологов, 50 терапевтов, более 30 врачей скорой помощи, кардиологов и педиатров. Около 20% семейных врачей — пенсионеры.