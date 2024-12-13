Глава Минздрава Молдовы вспомнила советский медвуз и снова пожаловалась на русский язык

«Немеренко называет времена своего студенчества “грустным периодом”, так как ее обучали русскоговорящие педагоги меда. А чего ж во времена Румынии не был открыт медицинский вуз? Бухарестские медики почему-то не хотели ехать в захолустье, каким считали Бессарабию. А ленинградских профессоров “тоталитарный режим” обязал ехать в Молдавию, сначала лечить граждан от болезней, распространенных среди самой нищей части населения, а потом строить больницы и учить местных специалистов. Но, да, надо было еще и честно экзамены сдавать. За теплые, личные связи, как позже магистерское звание, диплом ей никто не подарил бы. Неблагодарность — одно из худших человеческих качеств. Ну и до МССР шансы ее выбраться из села Солонец были близки к нулю. Социальный лифт Союза дал многим образование. Порядочности в вузе, к сожалению, не учат», — отметила журналист.