Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.
«Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами».
Токаев пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу — благополучия и процветания.