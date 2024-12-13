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Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана

АЛМАТЫ, 13 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.

«Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами».

говорится в телеграмме.

Токаев пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу — благополучия и процветания.