Путин вручил Кадырову орден за заслуги перед Отечеством

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден», — рассказал он.
По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.
Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.