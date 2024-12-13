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Путин вручил Кадырову орден за заслуги перед Отечеством

ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения госнаград вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден за заслуги перед Отечеством II степени, сообщил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Источник: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден», — рассказал он.

По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

Путин Владимир
Кадыров Рамзан