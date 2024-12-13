Глава Самарской области Федорищев: «Я думаю, реформы в футболе только начались»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился своим мнением о развитии футбола в России. Он заявил, что в этом виде спорта еще грядут изменения.
«Я думаю, что реформы только начались и мы еще увидим много-много приятных для всех болельщиков футбола событий, которые по-настоящему изменят ситуацию», — передает слова Вячеслава Федорищева «СЭ».
Напомним, на заседании Госсовета глава 63-го региона выступил с громким заявлением о коррупции в российском судейском корпусе. Он сообщил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам». Губернатор призвал своих коллег из других регионов прекратить финансирование системы судейства в профессиональном футболе из бюджетных средств.
Слова Федорищева вызвали бурную реакцию в футбольном сообществе. Клубы РПЛ обратились с просьбой предоставить доказательства его обвинений. Сам губернатор подчеркнул, что готов взять на себя ответственность за последствия своих заявлений.