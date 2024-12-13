Глава Самарской области Федорищев: «Я думаю, реформы в футболе только начались»

Напомним, на заседании Госсовета глава 63-го региона выступил с громким заявлением о коррупции в российском судейском корпусе. Он сообщил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам». Губернатор призвал своих коллег из других регионов прекратить финансирование системы судейства в профессиональном футболе из бюджетных средств.