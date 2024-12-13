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Rzeczpospolita: глава МИД Сикорский рассказал о роли Польши в украинском конфликте

В Польше исключили отправку своих войск на Украину и заявили, что у нее другая миссия в российско-украинском конфликте, сообщает Rzeczpospolita.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил изданию Rzeczpospolita 13 декабря, что Польша не намерена размещать своих военных на Украине, а роль Варшавы заключается в оказании логистической помощи Киеву.

По словам министра, примерно 90% всех грузов идут на Украину через Польшу. Сикорский заверил, что Варшава готова поддерживать своих союзников, имея в виду работу логистического хаба в Жешуве.

Мы не рассматриваем отправку каких-либо сил на Украину. У Польши есть 600-километровая граница с Белоруссией и Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины, и, возможно, в этом наша роль.

Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши

Недавно в СМИ появились сообщения о возможном размещении миротворческой миссии европейских стран на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Комментируя эти сообщения, Сикорский отметил, что идея отправки войск на Украину для поддержания режима прекращения огня является предварительной.

Сикорский подчеркнул, что «первая и самая важная обязанность Польши в НАТО — защищать собственную территорию, потому что таким образом мы защищаем остальную часть альянса».