Rzeczpospolita: глава МИД Сикорский рассказал о роли Польши в украинском конфликте

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил изданию Rzeczpospolita 13 декабря, что Польша не намерена размещать своих военных на Украине, а роль Варшавы заключается в оказании логистической помощи Киеву.
По словам министра, примерно 90% всех грузов идут на Украину через Польшу. Сикорский заверил, что Варшава готова поддерживать своих союзников, имея в виду работу логистического хаба в Жешуве.
Мы не рассматриваем отправку каких-либо сил на Украину. У Польши есть 600-километровая граница с Белоруссией и Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины, и, возможно, в этом наша роль.
Недавно в СМИ появились сообщения о возможном размещении миротворческой миссии европейских стран на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Комментируя эти сообщения, Сикорский отметил, что идея отправки войск на Украину для поддержания режима прекращения огня является предварительной.
Сикорский подчеркнул, что «первая и самая важная обязанность Польши в НАТО — защищать собственную территорию, потому что таким образом мы защищаем остальную часть альянса».